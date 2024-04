Thelma Assis presenteia Davi com estetoscópio: - Um símbolo de boa sorte

De campeã para campeão! Durante sua participação no É de Casa, da TV Globo, Davi foi presenteado pela campeã do BBB20, Thelma Assis. O baiano tem o sonho de fazer faculdade de Medicina, curso em que a paulista é formada. Então, ela resolveu presenteá-lo com um estetoscópio, como se fosse uma benção ao futuro de Davi.

- Te desejo muito sucesso. Isso é um símbolo de boa sorte, mas também de resistência. Que você leve esse foco e determinação que mostrou no BBB para sua vida. A faculdade de Medicina é linda, você vai se apaixonar, disse Thelminha.

Emocionado com o presente, Davi agradeceu:

- Obrigado, viu? Estou até nervoso aqui. É um sonho desde pequeno. Esse é meu primeiro contato com algo da área, Já até me imagino entrando na faculdade, fazendo as aulas práticas, minha primeira cirurgia..., falou o baiano.