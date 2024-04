Nasce filha de ex-BBB Munik Nunes: Catarina chegou nos ensinando

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Neste sábado, dia 20, Munik Nunes, ex-BBB, anunciou o nascimento de Catarina, sua filha com o empresário Paulo Simão.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

19/04/2024 - 37 semanas e 6 dias: Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos pinguinho de gente.

Fofa, não é?