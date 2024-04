Ao vivo, Davi nega especulações de término com namorada: - Parem de ficar falando que não estou com minha nega

Aparentemente, Davi já está nos limites com os rumores que estão surgindo sobre seu relacionamento com Mani Rêgo, sua namorada. Na manhã deste sábado, dia 20, o campeão do BBB24 confirmou, durante o É de Casa, da TV Globo, que continua, sim, comprometido.

- Parem de ficar falando que eu não estou com a minha nega. É minha nega, afirmou Davi.

Inclusive, na noite da última sexta-feira, dia 19, o baiano fez uma live para rebater os rumores sobre sua vida pessoal. No É de Casa, ele afirmou que não está tendo tempo para nada nesse pós-reality, incluindo namorar.

- Não estou tendo nem tempo de dormir direito. Então, está muito corrido, falou.

Davi ainda revelou que, ainda neste sábado, irá com Mani ver a família em Salvador pela primeira vez após o programa.

- Alô, meu amor, em Salvador a gente se encontra, disse.