Rafael Matos cai na semifinal da chave de duplas no Torneio de Bucareste

O tenista brasileiro Rafael Matos, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, foi eliminado neste sábado na semifinal da chave de duplas do Torneio de Bucareste. Matos e Barrientos foram derrotados pelos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul por 6/3 e 6/2.

Cabeça de chave número dois do torneio disputado no saibro, a dupla francesa não deu muitas chances aos adversários. Matos e Barrientos tiveram três chances de quebrar o saque dos franceses, mas não conseguiram confirmar nenhum break point.

Doumbia e Reboul construíram a vitória com um aproveitamento muito superior nos pontos disputados com seus saques. Eles venceram 72% dos pontos disputados com o primeiro serviço e 71% com o segundo. Já o brasileiro e o colombiano, que eram cabeça de chave número quatro do torneio, tiveram aproveitamento de 64% e 50% respectivamente.

Aos 28 anos, o canhoto Rafael Matos é o 45º do ranking de duplas e ao lado de Barrientos conquistou o Rio Open, em fevereiro. Eles também foram semifinalistas nos Torneios de Buenos Aires e Santiago, todos no saibro. No ano passado, Matos conquistou o título do Aberto da Austrália nas duplas mistas, ao lado da compatriota Luisa Stefani.