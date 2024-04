Palavra do Leitor - 19 de abril de 2024

Hospital Veterinário

‘Hospital Veterinário de Santo André inicia consultas on-line’ (www.dgabc.com.br). Achei ótima a opção de consulta on-line. Às vezes, as pessoas vão longe, não conseguem a senha, acabam estressando o animal e tendo dificuldades de transporte e nem sempre é algo urgente. Uma chamada on-line pode facilitar, já recomendar o remédio e o que deve ser feito. Se o veterinário perceber necessidade, ele vai encaminhar para o hospital. No hospital do Tatuapé, gratuito, fica absurdamente lotado e muita gente nem consegue ser atendido. Eles têm dificuldade até para atender os casos de urgência. Dessa maneira, on-line, pode evitar filas desnecessárias e estresse para o tutor e o animal.

Tais Orsioli

Santo André

Museu

Como professora de arte e história da rede pública estadual, tenho testemunhado em primeira mão o poder transformador que a cultura exerce sobre meus alunos. No entanto, é com grande pesar que me vejo obrigada a levantar uma denúncia sobre a situação atual do acesso à cultura em nossa cidade. Desde maio de 2023, o Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, um local fundamental para a promoção do conhecimento artístico e histórico, está fechado para visitas. Esta decisão priva não apenas os estudantes, mas toda a comunidade, de uma experiência enriquecedora e educativa. Além disso, a falta de ônibus para excursões escolares agrava ainda mais essa situação. Sem transporte adequado, muitas escolas enfrentam dificuldades para organizar passeios culturais, privando os alunos de acesso a importantes recursos educacionais fora do ambiente escolar. Como educadora, reconheço a importância dos passeios culturais no desenvolvimento intelectual e emocional dos alunos. Essas experiências não apenas complementam o currículo escolar, mas também estimulam a curiosidade, a criatividade e a empatia. Além disso, proporcionam um contato direto com a história e a arte, tornando o aprendizado mais tangível e significativo. O fechamento do Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa e a falta de transporte adequado para excursões escolares representam não apenas uma perda cultural, mas também um desrespeito ao direito fundamental de acesso à cultura e à educação. É dever do poder público garantir que todos os cidadãos tenham a oportunidade de desfrutar dos recursos culturais disponíveis em nossa cidade, bem como facilitar o acesso a esses recursos por meio de transporte público acessível e eficiente.

Carolina Eleuterio

Santo André

Porsche

‘Motorista oferece R$ 1.412 por mês à família do morto’ (Setecidades, dia 13). Lemos no Diário, assim como em outras mídias, sobre o caso da Porsche, que, dirigida por semialcoolizado, ceifou a vida de um motorista de aplicativo. A mãe e protetora do criminoso oferece à família enlutada a quantia de R$ 1.412 por mês como se isso resolvesse a dor. Se esse caso tivesse acontecido com cidadão comum, já teria sido resolvido com julgamento, com o culpado na merecida cadeia, o que tiraria esse motorista criminoso do meio da sociedade. Porém, como se trata de afortunado, a resposta deverá ser tendenciosa. E que a defesa do “riquinho e filhinho da mamãe” Fernando Sastre de Andrade Filho,24 anos, que matou Ornaldo da Silva Viana, 52 anos, coloque a mão na consciência em nome da Justiça.

Cecél Garcia

Santo André





Nardini

‘Deputados se mobilizam para que Estado envie repasses ao Nardini’ (Setecidades, ontem). Esses políticos têm que se mobilizar para melhorar saúde, educação, segurança, mas não fazem nada. Entra político, sai político e a política não muda. É sempre a mesma.

Sergio Cardoso

do Facebook