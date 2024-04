Santo André conquista pela terceira vez consecutiva prêmio estadual na Saúde

Santo André é tricampeão do prêmio David Capistrano, principal honraria do 37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), realizado em Santos e que terminou nesta sexta-feira (19). O trabalho premiado foi o “No Caps Iana Profeta Ribeiro, a Arte é Terapêutica! Coletivo Integração: Samba, Sarau, Poesia e Dança”, produzido pela equipe da Saúde Mental, que também levou o troféu em 2022 com trabalho do Consultório na Rua e em 2023, com o Grupo DiVerCidade, que realiza ações para garantir às pessoas LGBTQIAPN+ espaços para expressão de sua identidade de gênero e orientação sexual.

Além de Santo André, outras 14 cidades do Estado receberam o prêmio David Capistrano e mais 15 municípios foram agraciados com menção honrosa. O Cosems deste ano bateu todos os recordes com mais de 3.330 trabalhos inscritos, de 328 cidades. Santo André inscreveu 35 trabalhos. Todos os vencedores estão garantidos na premiação “Brasil, aqui tem SUS”, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada em junho.

“Essa terceira premiação consecutiva no Cosems mostra o protagonismo e a qualidade do trabalho realizado pelas equipes da Secretaria de Saúde de Santo André. Muitas ações executadas em nosso município são replicadas em outras cidades do Estado, o que nos deixa muito felizes e com a certeza de que nossos colaboradores entregam o melhor possível para cuidar e melhorar a vida dos andreenses”, pontuou o secretário de Saúde, Gilvan Júnior.

O trabalho vencedor mostra a utilização da arte como tecnologia de cuidado em saúde mental, em iniciativa do Caps Iana Profeta Ribeiro. O projeto usa meios como o samba, dança e sarau para integrar usuários e funcionários, obtendo significativa participação de pacientes atendidos pelo equipamento e colhendo frutos terapêuticos.

Livro - Durante o Cosems, o Instituto de Saúde, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, lançou o livro Adolescência e Juventude & Saúde Mental, que teve um dos capítulos escrito por Antonio Rinaldo Pagni, gerente do Consultório na Rua de Santo André, equipe multidisciplinar que realiza atendimento da população em situação de vulnerabilidade.

O tema do capítulo é “Experiências de Cuidado em Rede por meio das Estratégias de Redução de Danos e do Consultório na Rua”.

“Fui convidado pela Alina Zoqui, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para ministrar aula virtual, dentro do programa autoestima, para falar sobre o cuidado em rede realizado pelo Consultório na Rua. Ao final do curso fui convidado a escrever um capítulo sobre o tema, e tive a oportunidade de resgatar e compartilhar o histórico de cuidado tão exitoso, das crianças e adolescentes em situação de rua em Santo André e das políticas públicas que se iniciaram em 1997”, explicou Antonio Rinaldo Pagni.