Swiatek x Ribakina e Kostyuk x Vondrousova são as partidas semifinais do WTA 500 de Stuttgart

Definidas, nesta sexta-feira, as partidas semifinais do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. A tenista polonesa Iga Swiatek vai enfrentar a casaque Elena Ribakina, enquanto a ucraniana Marta Kostyuk terá pela frente a checa Marketa Vondrousova.

Líder do ranking mundial, Swiatek eliminou a britânica Ema Raducanu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Ela teve problemas no primeiro set, mas conseguiu se impor na segunda parcial, garantindo vaga na semifinal. Ribakina, quarta do mundo, precisou se esforçar bastante para superar a italiana Jasmine Paolini em três sets: 6/3, 5/7 e 6/3.

Em oitavo lugar no ranking, Vondrousova também foi ao limite físico para superar, de virada, a belarussa Aryna Sabalenka. A checa perdeu o primeiro set 6/3, devolveu o placar no segundo e fechou o jogo com 7/5.

Mas o duelo mais equilibrado foi o da vitória de Kostyuk sobre a favorita norte-americana Coco Gauff, também em três sets. Gauff, terceira melhor do mundo, venceu o primeiro por 6/3, mas a ucraniana, 27ª do ranking, se recuperou na partida e empatou com 6/4. O terceiro set só foi definido no tie-break com vitória da Ucrânia com 8/6.