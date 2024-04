Paulinho Vilhena e Fernanda Rodrigues visitam primeira filha de Fernanda Paes Leme

Amigos e tios babões! Fernanda Rodrigues e Paulinho Vilhena separaram um tempinho do dia para visitarem Pilar, filha de Fernanda Paes Leme, que é amiga de longa data dos atores. A pequena nasceu na última quarta-feira, dia 17, em São Paulo, e está sendo recebida com muito carinho entre os amigos e fãs da mãe.

Nos Stories, a mamãe de primeira viagem mostrou os amigos com Pilar no colo e celebrou a visita:

Caravana do Rio chegou, escreveu a atriz.

Fernanda Rodrigues viajou do Rio de Janeiro para São Paulo para ver a amiga e a bebê, estava acompanhada do marido, Raoni Carneiro. Além da visita dela e Paulinho, Giovanna Lancellotti também foi ao hospital conhecer a afilhada. Fernanda registrou a amiga com a bebê no colo em um momento de carinho.