Brasil, ano 524. Região tem a sua Casa de Portugal. Que nos legou dois monumentos. Duas esferas armilares. A primeira em São Bernardo. A segunda em Santo André.

“A esfera armilar é uma representação da esfera celeste, em cujo centro colocamos a Terra”.

Fonte: educacao.uol.com.br

Quem procurou “Memória” para entender o significado do pedestal com esfera armilar, na área do Paço Municipal de São Bernardo, foi o vereador Jorge Araujo, empenhado em apresentar um trabalho sobre os monumentos históricos da cidade.

A resposta nos leva à Casa de Portugal do Grande ABC, idealizadora de duas esferas armilares.

A mais antiga foi inaugurada em 7 de setembro de 1988 no início da Avenida Faria Lima, em São Bernardo.

A segunda foi entregue informalmente em Santo André quando da inauguração da Praça Portugal, hoje Praça Roberto Leal (cantor), em 19 de dezembro de 1999 – a inauguração festiva ocorreu em março do ano 2000, por ocasião do aniversário da Casa de Portugal, fundada em 7 de março de 1985 numa chácara em São Bernardo e depois transferida para sede própria em Santo André. Ali permanece, muito linda.

JOÃO RAMALHO

As duas esferas são mais um presente da colônia portuguesa do Grande ABC, responsável pela doação a Santo André, em 1953, da estátua de João Ramalho, localizada na Praça IV Centenário.

No caso das esferas armilares, elas foram fabricadas pela indústria Termomecânica, de São Bernardo. E um nome se destaca, o de José Augusto de Freitas, fundador e ex-presidente da Casa de Portugal do Grande ABC e maior entusiasta para que a colônia organizasse os dois atos cívicos, em 1988 e 1999/2000.

Sr. José Augusto de Freitas reside atualmente em São Paulo, mas está sempre presente nas atividades da Casa de Portugal, em Santo André. Ele é pai do atual presidente da Casa de Portugal, Paulo Augusto de Freitas, que recebeu “Memória” com toda fidalguia e que buscará maiores informações sobre as duas esferas armilares.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Roberto Nascimento

NOTÍCIA HISTÓRICA. Diário do Grande ABC, 7 de setembro de 1988, e a notícia da inauguração do pedestal com a esfera armilar no início da Avenida Faria Lima, em São Bernardo: iniciavam-se, no Grande ABC, os festejos dos 500 anos dos descobrimentos marítimos

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 22 de abril de 1994 – ano 36, edição 8680

MANCHETE – Combustível e luz vão subir a cada sete dias.

MAUÁ – Onze pessoas com suspeita de cólera.

PONTO DE VISTA – Bósnia, à sombra do fanatismo.

A guerra na Bósnia não tem justificativas racionais, mas explicações históricas.

Artigo de Aleksandar Jovanovic

Crédito da foto 2 – Fernandes/Banco de Dados

JOVANOVIC. Ex-Diário, ainda colaborador do jornal que o revelou como analista político

EM 22 DE ABRIL DE...

1979 – Santo André inaugurava os CEAR de Vila Floresta e Vila Humaitá, atuais CESA.

CEAR: Centro Esportivo, Assistencial e Recreativo.

CESA: Centro Educacional Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itanhaém

E mais: Alcinópolis e Laguna Carapã (MS), Montalvânia (MG) e Pinheiros (ES).

HOJE

Dia do Descobrimento (oficial) do Brasil

Dia Mundial da Terra

Dia da Comunidade Luso-Brasileira

Dia da Aviação de Caça da Força Expedicionária Brasileira.

Santo Caio

22 de abril

Iugoslavo. Papa entre 283 e 296.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)