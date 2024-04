Obituário - 22 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Gasparina Ferreira Godinho, 92. Natural de Francisco Sá (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Íris Bitelli Galhera, 91. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Reynaldo Bonaldi, 88. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério em Jundiaí.

Geraldo Conigero, 87. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Alzira Franco, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnês Puzipe Delle Dono, 85. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Neusa Gomes Saballa, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Elizanete Leite Gomes, 78. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmilson Bena de Jesus, 74. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Henrique Rego, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rudolf Erbert, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lurdes Ribeiro Santos, 71. Natural de Regente Feijó (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deise Lopes Fernandes, 69. Natural de Itararé (SP). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Ferreira dos Santos, 65. Natural de São Caetano. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célio Gomes Barreto, 52. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Inspetor escolar. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Maria de Lima, 46. Natural de Capistrano (CE). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Agricultora. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapiuna (CE).

Wellington José de Oliveira Silva, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Operador de telemarketing. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Valdivino Rodrigues Pereira, 78. Natural de Jacaraci (BA). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Jacaraci.

Eduardo Bazilevski Neto, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Médico. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Mercedes Sanches Graça, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adherbal Bassi Garcia, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 17. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Luiza Antónia Guiraldi de Marchi, 87. Natural de Marapoama (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

Marlene Casza, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diva Murari Jovenasso, 74. Natural de São Caetano. Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria de Lourdes Duarte Pereira, 101. Natural de Areia (PB). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria José Alves de Amorim, 90. Natural de São José da Laje (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Maria Celestina da Silva, 82. Natural de Taparuba (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Moreira da Costa, 78. Natural de Bela Cruz (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Dorival Grassiano, 66. Natural de Arapongas (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Sebastiana Joaquina da Silva, 48. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.