Obituário - 19 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Joaquina Augusto Loureiro, 96. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Terezinha Gonçalves, 93. Natural de Barbalha (CE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Yurico Takeda, 91. Natural de Itaquaquecetuba (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Venurça Nunes da Silva Pereira, 88. Natural de Campo Grande (MS). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Delfino Mazaia, 87. Natural de Braúna (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selma Terezinha Herink Elek, 87. Natural de Viradouro (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Roberto Pereira, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesuíno Callegario, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei Lourencini, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rui Sabino dos Santos, 64. Natural de Araruna (PR). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Donato Vieira, 61. Natural de Bicas (MG). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Batista do Nascimento, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo. Motorista. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Helena da Silva Coutinho, 57. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Sanchez, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio das Figueiras, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Izanilda dos Santos Miranda, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Margarida, em Mogi das Cruzes (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Mogi das Cruzes.

Thiago Ferreira de Brito, 38. Natural de São Luís (MA). Residia no Jardim Ângela, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Walace Leite, 87. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Ortega, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Isolino Campanholo, 78. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Matilde Barreto de Almeida, 77. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Lenice Rodrigues, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Carlos Serafim da Silva, 53. Natural de Guarapira (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Mathilde Dalbon Pinto, 95. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Laura Scheidegger dos Santos, 102. Natural do Rio Novo do Sul (Espírito Santo). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Omero dos Santos, 70. Natural de Santa Mercedes (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Maria Aparecida Nascimento de Jesus, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Rosa Maria Galo, 91. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Nilton Ferreira de Andrade, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá. Dia 14, em Diadema. Jardim da Colina.

Dulce Nascimento Weber, 68. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Dalva Rangel Botelho, 71. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião, em Suzano.