Cine Theatro Carlos Gomes recebe concerto em homenagem ao punk rock

Seguindo a extensa agenda de atividades culturais no mês de aniversário de 471 anos de Santo André, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe neste sábado (20) um concerto do estilo punk rock contando com duas bandas recheadas de história: Lepra Punk e DZK, ambas com cerca de 40 anos de estrada. O show começa às 19h30 e custará R$ 25. A festa do rock trará canções que marcaram época e gerações na cidade de Santo André e Grande ABC.

A banda Lepra Punk lançou seu último disco, chamado Atentado ao Pudor, com direção de Marcelo Pompeu, vocalista da banda Korzus. A capa ficou por conta do artista Cristiano Suares, incluindo clássicos dos anos 1980, onde representa toda a cena punk da Grande São Paulo. A apresentação mistura a cultura punk com o teatro do oprimido, oferecendo uma forma de interagir com o público, sempre com manifestações contra as questões que envolvem preconceitos, e contra qualquer tipo de intolerância. O Lepra é formado por: Reverendo Duda no vocal, Felipe Gut na bateria, Ronaldo na guitarra e Callero no baixo.

Com mais de quatro décadas de carreira no punk rock do ABC, a banda DZK (Dizkilibrio Social) tem como objetivo atingir a sociedade em si, retirando sua máscara, por meio de críticas ao sistema capitalista, as guerras, as vergonhas da sociedade e a miséria que assola o país. Considerada uma das bandas mais antigas do gênero, o grupo conta com Barata no vocal, Flecha na guitarra, Charuto no baixo e Aquiles na bateria, e apresentará canções que são verdadeiros clássicos do movimento punk.