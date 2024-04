Davi confirma reencontro com a namorada, Mani, depois do BBB 24: 'estou muito apertado'

Davi confirmou ter reencontrado a namorada, Mani. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram na sexta-feira, 19, o campeão do BBB 24 respondeu os internautas que vinham questionando suas últimas declarações sobre o relacionamento. Segundo ele, os dois já tiveram um momento juntos e está

"Quero passar aqui para falar dessa situação que está repercutindo nas redes sociais, falando de mim e de minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada, valeu?", começou Davi. "Eu fui campeão do Big Brother. Isso aqui é a Globo. Então tem que ter noção e consciência de que estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos aqui, estou muito apertado", explicou ele.

O baiano continuou: "Mas não deixei, nunca vou deixar de ter um tempinho para ela. Já dei uns beijinhos nela, já abracei, já conversei com ela. Está tudo certo. Sobre a minha parte do relacionamento com ela, isso vai ser super natural", finalizou Davi.

No vídeo, ele diz estar nos estúdios Globo fazendo um documentário sobre sua vida, que será lançado no dia 30.

O reencontro já tinha sido revelado mais cedo por Elisangela Brito, mãe de Davi. "Quero tranquilizar vocês. ... Mani já esteve no hotel em que Davi está hospedado ontem", disse. "Acredito que Davi, quando tiver um tempo, vai postar." Ela afirmou que, além da namorada, o brother já reencontrou o pai. Apenas Elisangela ainda não viu o filho. "Mas ele está cumprindo agenda após o reality. Eu tenho que esperar", disse.

Entenda a cobrança dos fãs

Em entrevista ao Mais Você na manhã de quarta-feira, 17, Davi afirmou para a apresentadora Ana Maria Braga, que ainda "está namorando" e em um "período de conhecimento" com a mulher Mani Rego. A afirmação causou comoção nas redes sociais, e a web começou a questionar o motivo dos dois ainda não terem se encontrado. A equipe de Davi logo alegou que a agenda dos dois estava "cheia".

Nas fotos do Instagram de Davi, internautas reclamavam: "Cadê a Mani?". "Não esqueça da Mani, ela foi seu maior alicerce fora do programa", comentou outro.