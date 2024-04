Internautas resgatam vídeos de Gracyanne Barbosa com personal (e jornal aponta dívida milionária da dançarina com Belo)

Após o anúncio do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, a musa fitness admitiu o envolvimento com Gilson de Oliveira - personal trainer que frequentava a mesma academia que ela. Com isso, internautas resgataram diversos conteúdos que, supostamente, explicariam o término. Entre eles, um vídeo antigo da dançarina e do professor de educação física juntos.

Para quem não acompanha a musa fitness, Gracyanne costumava compartilhar diversos vídeos de desafios gravados com amigos da academia. Nelas, a influenciadora e os colegas tentavam copiar movimentos e posições inusitadas que demandam o uso de bastante força e flexibilidade.

Uma usuária da web chegou a compartilhar um dos vídeos no X (o antigo Twitter), onde Gilson aparece. Na postagem, ela brinca com o fato de o treinador aparecer com a cabeça no meio das pernas da dançarina.

Gracyanne Barbosa e Belo viviam uma crise há oito meses, mas faziam segredo sobre a situação. Durante a fase turbulenta, a musa fitness viveu uma relação com o personal Gilson de Oliveira. Horas após o assunto vir à tona nas redes sociais, a dançarina utilizou de sua conta no Instagram para fazer uma publicação dizendo:

O amor não acabou. Às vezes é preciso um tempo para organizar a vida, os pensamentos?, escreveu, mas apagou o post logo depois.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 19, Gilson de Oliveira também utilizou de sua conta no Instagram para fazer uma postagem. Nela, falou sobre inveja, que foi interpretado como uma possível indireta a toda a situação.

O brilho do Espírito Santo na vida de uma pessoa causa mais inveja do que bens materiais. Ninguém roubará a sua luz, pois ela provém do Senhor. Eu acredito, diz o texto compartilhado.

Dívidas do ex-casal ultrapassam um milhão de reais

Entre uma das razões para a separação, Gracyanne Barbosa alegou que queria poder se organizar financeiramente. Ao declarar tal motivo, explicou que esse sempre foi um problema do casal. A dívida do ex-Soweto com Denilson, por exemplo, se arrastou por anos, e eles fizeram um acordo recentemente.

No entanto, de acordo com o jornal Extra, a situação vai muito além da dívida citada. Belo e Gracyanne também estariam com os nomes sujos na praça e, juntos, acumulariam dívidas que passam de um milhão de reais.

A dançarina, por exemplo, teria pendências bancárias com o Banco do Brasil que giram em torno de mil e quinhentos reais. No entanto, a dívida mais significativa seria por um processo trabalhista. O veículo afirma que a causa segue em segredo de justiça pelo TRT em São Paulo, mas o valor da condenação para Gracyanne está em mais de 210 mil reais em ações judiciais.

Em relação ao cantor, Belo é apontado por ter cinco dívidas com o banco Santander. Elas totalizariam mais de 800 mil reais. Além disso, só de ações judiciais seriam mais de 700 mil reais.