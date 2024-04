Diário em Cena: Grande ABC é tomado pelo Rock 'n Roll neste final de semana

Santo André

Em Santo André, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe o concerto Punk Rock no sábado, às 19h30. Com duas apresentações de bandas andreenses, a Lepra Punk e a DZK, a noite garante canções que marcaram época e gerações da cidade e do ABC Paulista. Os ingressos custam R$25,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Serviço - Concerto Punk Rock

Data: 20/04

Horário: 19h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 - Centro, Santo André

Ingressos: R$25,00

São Caetano

Em São Caetano, a noite de sábado também será agitada. Com a segunda edição do Rock in Sanca, o Espaço Liv, que fica no centro da cidade, abre o palco para receber uma das maiores referências do gênero, Pitty. O show está marcado para às 22h, e os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.

Serviço - Pitty

Data: 20/04

Horário: 22h

Local: Espaço Liv

Endereço: Rua Baraldi, 743 - Centro - São Caetano

Ingressos: A partir de R$90,00

São Bernardo

Já em São Bernardo, nos dias 20 e 21 acontece a partir das 10h, na Praça Samuel Sabatini, o São Bernardo Rock Festival. O evento, que contará com gastronomia, espaço kids e atividades infantis, traz covers de bandas históricas da cena musical do rock com Bon Jovi, Metallica, Queen, e Guns’n Roses.

Serviço - São Bernardo Festival

Data: 20 e 21/04

Horário: A partir das 10h

Local: Praça Samuel Sabatini

Ingressos: Doação voluntária de 1kg de alimento não perecível

Programação

Sábado - 20/04

16h - Cover Bon Jovi

20h - Cover Metallica

Domingo - 21/04

16h - Cover Queen

20h - Cover Guns’n Roses