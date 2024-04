Homem é detido após operação policial no consulado iraniano em Paris

A polícia anunciou na sexta-feira que deteve um homem no consulado iraniano em Paris depois de responder a um relato de um suspeito possivelmente carregando uma granada e um colete de explosivos, mas não confirmou imediatamente a descoberta de quaisquer armas.

Um oficial da polícia de Paris disse à Associated Press que os policiais estavam verificando a identidade do homem e tentando determinar se ele tinha armas. O funcionário disse que o homem foi localizado por volta das 11h (06h00, horário de Brasília) de sexta-feira e que a polícia lançou uma operação especial assim que foi alertada. Os motivos do homem não ficaram imediatamente claros. Nenhuma explosão foi relatada, disse o funcionário.