Guarani oficializa contratação do atacante Luccas Paraizo, da Portuguesa, até 2027

O Guarani oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luccas Paraizo, um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista. A promessa, de apenas 21 anos, assinou com o clube de Campinas até 2027.

Paraizo foi revelado pelo Noroeste, mas passou por quase todas as categorias de base da Portuguesa. Ele se destacou em 2022, na equipe sub-20, quando fez 22 gols em 25 jogos. O atacante disputou as últimas duas edições do Campeonato Paulista e a Copa Paulista de 2023 pela equipe principal.

O Guarani comprou 40% dos direitos econômicos do atleta, deixando a Portuguesa com outros 30%. Os demais 30% são do Noroeste, clube que revelou Paraizo ao futebol.

O atacante chega ao estádio Brinco de Ouro da Princesa para reforçar um dos setores mais carentes da equipe. Para a posição, o técnico Claudinei Oliveira conta com Airton, Caio Dantas, Renyer, João Victor, Rafael Silva, Reinaldo e Bruno Mendes.

A estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro será na segunda-feira, às 21h, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.