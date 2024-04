Não foi por falta de aviso

A crise na saúde de São Bernardo, que está custando a vida e a sanidade mental de gestantes e bebês no Hospital da Mulher, não surgiu de uma hora para outra. Faz pelo menos um ano que este Diário tem denunciado sistematicamente o recrudescimento de episódios que demonstram piora acentuada na qualidade do atendimento na rede municipal – os arquivos do jornal estão franqueados à consulta para quem tiver alguma dúvida. Até agora, infelizmente, esta Casa era uma voz solitária. Se os relatos das atrocidades verificados em postos, clínicas e hospitais pela equipe de repórteres encontrassem eco nos poderes constituídos, talvez algumas mortes e muito sofrimento poderiam ter sido evitados.

Necessário dizer, porém, que o caos poderia ser ainda maior se pelo menos uma pessoa não tivesse prestado atenção na série de reportagens produzidas desde o ano passado. Foi para evitar o colapso no sistema municipal de saúde, que as páginas deste Diário prenunciavam, que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) veio a São Bernardo em 8 de julho para anunciar o repasse de R$ 150 milhões, a título de socorro emergencial, para o setor – nota coincidentemente trágica: a divulgação da liberação do dinheiro ocorreu exatamente na solenidade de inauguração do Hospital da Mulher, equipamento que, atualmente, coleciona inúmeros casos suspeitos de negligência, erro e violência obstétrica.

Pressionado pela realidade, que inclui a inédita convocação de representante do primeiro escalão do governo para se explicar à Câmara, caso do secretário Geraldo Reple Sobrinho (Saúde), o prefeito Orlando Morando (PSDB) demitiu o diretor do Hospital da Mulher, Rodolfo Strufaldi – num replay bizarro do que já ocorrera em 2019, quando o mesmo profissional havia sido exonerado pelo tucano do comando da rede básica por, veja só, incompetência! – e determinou a instauração de comitê para apurar os casos. O Diário lamenta profundamente os infaustos acontecimentos e se solidariza com vítimas e familiares, mas entende que não foi por falta de aviso que a situação atingiu tal ponto.