Morando sabia que crise na saúde iria se acentuar

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) tinha informações prévias de que a crise no Hospital da Mulher iria explodir e, dada a gravidade dos episódios ocorridos no equipamento, que envolveram mortes de gestante e bebê, convocou assistentes técnicos da rede municipal para reunião na sede da APM (Associação Paulista de Medicina), no dia 10, onde recomendou “disciplina” aos servidores na reação às críticas que viriam e tentou reduzi-las à mera disputa política: “Os adversários não vão fazer campanha nos elogiando”. E foi direto ao ponto: “Quem não tem um Hospital da Mulher não tem problema”. A coluna obteve gravação em áudio do encontro, que foi aberto pelo secretário de Saúde: “Não deixem falar mal”, determinou Geraldo Reple Sobrinho aos subordinados. “Nós vamos ser as maiores vítimas desta campanha. Se preparem.”

BASTIDORES



Aos leões

Orlando Morando deu mostras de que não terá nenhum pudor para sacrificar Geraldo Reple Sobrinho (foto), se for necessário, para salvar a imagem da administração no caso do Hospital da Mulher – o comandante da Pasta será convocado pela Câmara para prestar esclarecimentos sobre a crise. Durante reunião com servidores na APM (Associação Paulista da Medicina), o prefeito foi ligeiro e claro ao lavar as próprias mãos e indicar nas costas de quem jogará a culpa: “Dei autonomia total para ele montar o time. (...) Tem problema? Tem demora? Tem demanda? Eu cobro o secretário.”

Discriminação

E por falar em Geraldo Reple Sobrinho, não escapou dos observadores mais atentos o uso inadequado que o secretário de Saúde fez do termo “pessoas portadoras” ao anunciar ontem, para breve, a abertura do Centro de Tratamento do Espectro Autista em São Bernardo. Como ninguém porta autismo, que é uma condição neurológica inata ao indivíduo, que nada tem a ver com deficiência física ou mental, a expressão foi abolida há muito tempo. Nem todo mundo sabe disso, mas um médico deveria saber.

Avante

O Avante é o quinto partido a integrar a aliança que pretende fazer do ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) o próximo prefeito de São Bernardo. Adesão foi firmada na noite de ontem em plenária realizada no Jardim do Mar, com as presenças dos presidentes estadual, Josué Tavares, e municipal, Gamão Almeida. Além da própria sigla e da recém-chegada, o grupo conta ainda com os endossos de Agir, PRTB e PMB.

Subterrâneo

A presença de Sargento Simões (PL) tem contribuído para derrubar o nível da pré-campanha a prefeito em Mauá. Após impulsionar a acusação de pedofilia contra o presidente licenciado da Câmara, Geovane Corrêa (PT), da qual o petista acaba de se livrar, o liberal volta as suas baterias contra o deputado estadual e provável adversário no pleito, Atila Jacomussi (União Brasil) – de quem, a propósito, era aliado até dias atrás. Em vídeo que circula nas redes sociais, o vereador insinua que a disposição do unionista para o trabalho é estimulada pelo uso de drogas: “Cinco horas da manhã está na rua; meia-noite está na rua. Não sei se é alguma substância diferente que ele de repente acaba usando (e) deixa ele mais elétrico (...), mais doido”.

Aliança

As negociações entre as cúpulas nacionais de PT e PSB em busca de aliança em Santo André, visando a sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB), caminham para a montagem de chapa encabeçada pela petista Bete Siraque, com o vereador pessebista Eduardo Leite como candidato a vice. Mas, em nome da viabilização da parceria, já se admite o inverso, com o legislador à testa.