Willian cita pontos fortes do Cachorrão para buscar o acesso do Paulista

O EC São Bernardo precisará reverter o placar da ida da semifinal para buscar o acesso no Paulista A-3, já que perdeu para o Grêmio Prudente, por 2 a 1. Pensando nisso, o volante Willian, que está no clube desde 2020 e soma 14 partidas neste ano, aproveitou para citar pontos fortes do clube na competição.

“Acredito muito que alguns dos fatores que trouxe o clube até a semifinal foi a entrega tática e a eficiência no ataque. Por isso, temos que manter essa mentalidade para buscar reverter esse placar da primeira partida. Será mais uma final dentro da competição para nós e vamos dar o nosso melhor pelo objetivo principal”, exaltou.

O jogador já tem um acesso do torneio pelo Cachorrão, uma vez que estava no elenco de 2020. Ele acumula 68 partidas pelo clube e, por isso, destacou a importância desse possível acesso para a carreira.

“Pessoalmente, esse acesso é um objetivo pessoal. Ele tem peso enorme para minha carreira. Por isso, farei de tudo, juntamente com o elenco, para alcançar essa meta. Depois, claro, pensaremos no futuro e em outros objetivos no próprio torneio”, completou.

O confronto acontece no próximo domingo (21), às 10h, no estádio andreense Bruno Daniel. O Cachorrão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. O triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.