Fundação Santo André é o polo das Olimpíadas de Matemática no ABC

Os 80 alunos medalhistas das OBMEP (Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) 2023 iniciam amanhã aulas na Fundação Santo André. A Fundação será o polo no Grande ABC que receberá de abril a outubro deste ano esses jovens talentos das ciências exatas, selecionados nas escolas públicas da região. As aulas serão quinzenais, sempre aos sábados pela manhã.

Para 2024, a FSA é parceira na coordenação e realização da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), que é um evento promovido pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), sendo a maior competição científica do País, reunindo mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de instituições públicas municipais, estaduais, federais e privadas.

A competição distribuirá 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Os alunos premiados nacionalmente são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece bolsa de R$ 300 aos participantes de escolas públicas do programa.

Criada pelo IMPA em 2005 e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), a OBMEP contribui para estimular o estudo da matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.