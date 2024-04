Construtora faz feirão de imóveis com desconto e isenção de IPTU

A construtora MBigucci promove feirão de imóveis neste sábado e domingo. A empresa promete descontos que chegam a R$ 154 mil. São apartamentos novos, de até três dormitórios, prontos para morar ou investir, com preços a partir de R$ 226 mil, além de salas comerciais.

O evento será realizado das 9h às 19h, na Avenida Kennedy, 1.200, em São Bernardo. Haverá também pontos de atendimento em Itaquera (Rua Alayde de Souza Costa, 187) e em Guarulhos (Av. Rio de Janeiro, 805). Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 98823-4590.

Além de descontos, e gratuidade por seis meses de condomínio e IPTU, a construtora oferece condições especiais de pagamento. Durante o feirão, os interessados poderão optar pelo plano direto com a construtora, em até 100 meses, sem burocracia e com parte da entrada parcelada em 48 vezes, ou optar pelo financiamento com qualquer banco, além do uso do FGTS.