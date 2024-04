Às vésperas da estreia, zagueiro projeta Série C com o São Bernardo

Único representante do ABC Paulista na Série C, o São Bernardo faz sua estreia na competição neste domingo (21) diante do Náutico, nos Aflitos. A partida marcará a reestreia de Ricardo Catalá, que retorna ao Tigre três anos depois da conquista da Série A2. Ricardo terá a dura missão de substituir Márcio Zanardi, maior treinador da história do clube.

Desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil o Tigre disputou dois amistosos, ambos sob o comando do novo técnico, e ainda não perdeu. Venceu o Ituano por 2 a 1 e ficou no empate em 1 a 1 com o Guarani.

“Tem sido uma transição tranquila. O professor Ricardo chegou e se adaptou muito rápido e fez com que o grupo compreendesse as ideias de jogo dele facilmente”, contou o zagueiro João Ramos.

O que pode facilitar o trabalho de Ricardo Catalá é a manutenção do time que fez mais uma grande campanha no Paulistão, algo que não aconteceu no ano passado, quando Léo Jabá e Chrystian Barletta, destaques no estadual, deixaram o clube antes da Série C.

“Manter a base do time sempre é muito bom, o grupo já se conhece e cada um já sabe o que fazer dentro de campo, mas não vejo isso como uma vantagem. A Série C é um campeonato muito equilibrado, com times muito bons e quem erra menos, costuma sair vitorioso”, avaliou o defensor.

Contratado neste ano, João se prepara para a disputa de sua primeira Série C e, apesar de não fazer parte da equipe em 2023, quando o Tigre obteve uma grande vitória nos Aflitos e quase conquistou o acesso, o jovem de 21 anos já conhece a força da torcida do Timbu.

“Todo mundo sabe da pressão que a torcida faz nos Aflitos, mas nosso grupo é experiente e acostumado a jogar sob pressão. Será um jogo difícil, mas temos totais condições de sair com a vitória”, finalizou.

A partida entre São Bernardo e Náutico está marcada para às 16h30 deste domingo (21).