Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral

De acordo com o último informativo da Ecovias, há tráfego lento na Imigrantes ao sentido litoral, do km 67 ao km 70, pelo alto fluxo de veículos nesta quinta-feira (18). Os motoristas encontram na via uma visibilidade parcial.





Enquanto isto, na Anchieta a situação também é de lentidão no sentido capital, do km 64 ao km 60 e do km 19 ao km 17. No trecho, o volume de veículos também é intenso.



O trânsito também é denso para quem se locomove na Cônego Domênico Rangoni, sentido capital, do km 267 ao km 270.



FUNCIONAMENTO





O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.