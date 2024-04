Revelado no Santos, Rhuan Ferreira é anunciado como novo reforço do Vila Nova

O Vila Nova acaba de anunciar o lateral Rhuan Ferreira. O jogador chega ao clube Goiano sem custos, após disputar o Campeonato Paulista pelo Água Santa. Ele chega em definitivo até Dezembro de 2025. Além do Netuno, Rhuan teve passagens por Mirassol, Ituano, CSA e foi revelado pelo Santos, onde chegou ao profissional na época do técnico Samapaoli.





“Foram anos importantes no Água Santa. Um clube que sempre acreditou em mim e me abriu as portas. Fico feliz de ter feito parte dessa história, mas estava na hora de escrever esse novo capítulo na minha carreira. Sigo trabalhando e levo comigo a gratidão por tudo que o clube fez por mim. Mas, minha cabeça agora já está no Vila Nova e em continuar evoluindo”, disse Rhuan.





Rhuan chega ao Vila Nova para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B, torneio inédito em sua carreira. Em seu último clube, Rhuan participou da campanha histórica do Água Santa que resultou no você campeonato estadual. Além de conquistado a Série C por dois anos consecutivos, uma no Ituano e a segunda pelo Mirassol. O lateral comentou sobre o desafio de jogar pelo Vila Nova está temporada.





“Muito feliz nesse novo desafio, o Vila Nova é um time tradicional e teremos uma competição importante pela frente. O futebol brasileiro é muito nivelado e sabemos que a segunda divisão também é muito disputada, por isso, quero me preparar e me adaptar o mais rápido possível, para ficar disponível e ajudar meus companheiros”, finalizou o jogador.