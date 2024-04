Hospital Veterinário de Santo André inicia consultas online

O Hospital Veterinário Municipal de Santo André começou nesta semana a realizar atendimentos online. Através da plataforma Televet, os munícipes podem passar seus pets em consulta de vídeo, onde serão feitos avaliações e encaminhamentos necessários. O atendimento online é gratuito e funciona das 8h às 20h, de segunda a sábado. Caso seja uma emergência, o animal será prontamente encaminhado para o hospital.

"O serviço online será complementar a tudo que a gente tem oferecido dentro do Hospital Veterinário, no âmbito físico, e ele vai gerar mais comodidade, conforto e praticidade, com resposta rápida ao munícipe que vai ter o serviço à disposição sem precisar sair de casa", afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Para o atendimento online é necessário acessar o site https://televetbrasil.com.br/ e instalar no computador ou celular o aplicativo Zoom Cloud Meetings. Em seguida, basta preencher os dados pessoais do tutor, as informações do animal e inserir os sintomas, também com a possibilidade de anexar foto e vídeo.

Após a consulta o munícipe pode solicitar retorno online, via teletriagem ou através de mensagem pelo WhatsApp no número (11) 99564-6001. Na consulta o tutor recebe receituário e encaminhamentos para exames, se necessário.

Desde que começou a funcionar, no dia 9 de abril, o Hospital Veterinário atendeu mais de 300 animais e efetuou 21 procedimentos cirúrgicos.

O Hospital Veterinário de Santo André é gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente. São entregues 30 senhas por dia (distribuídas por ordem de chegada às 7h30), mais urgência e emergência e retornos, prioritários para cães e gatos – beneficiários do programa Bolsa Família têm prioridade no atendimento.

Os critérios de emergência são definidos pelo veterinário de plantão. A Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV) faz a prestação de serviços no local. É necessário apresentar comprovante de residência em Santo André. O hospital funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

ESTRUTURA

O Hospital Veterinário de Santo André tem dois andares, com 800 metros quadrados de área construída. O piso térreo, onde é feito o atendimento ao público, conta com recepções do hospital e do Centro de Adoção; gatil com capacidade de abrigar até 20 gatos; canil com solarium para até 30 cães; três consultórios; sala para infectocontagiosos; sala para internação; ambulatório; espaço para banho e tosa; e um compartimento para estoque de ração.

O piso superior contempla dois centros cirúrgicos; duas salas de pré-operatório; duas salas de pós-operatório; um expurgo; uma sala de esterilização; enfermaria; estoque; raio-x; ultrassom; administração; copa, lavanderia e dois vestiários.

Trata-se de um prédio construído do zero com estrutura específica para o tratamento animal. O investimento foi totalmente da Prefeitura, da ordem de R$ 2,8 milhões.