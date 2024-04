Defesa de Bolsonaro pede suspeição de Zanin para julgar recurso contra inelegibilidade

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), seja declarado suspeito ou impedido para julgar um recurso contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que declarou a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos. O motivo da condenação foi a reunião realizada pelo então presidente com embaixadores para atacar a legitimidade das urnas eletrônicas.

Na petição, os advogados argumentam que, enquanto advogado, Zanin ajuizou ação no TSE que versava sobre os mesmos fatos que levaram à inelegibilidade do ex-presidente. Para a defesa, naquela ocasião, Zanin "formalizou sua convicção profissional quanto à ilegalidade da conduta entabulada por Jair Messias Bolsonaro, na condição de presidente da República".

"Noutro giro, muito se noticiou na mídia acerca da relação de amizade do relator com o atual presidente da República, íntima e longeva, revelada pelo próprio presidente Lula, por ocasião de sua indicação à cadeira no STF", acrescentam os advogados no pedido.