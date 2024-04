Programa gratuito capacita empresas da região para transformação digital

O Grande ABC receberá na próxima sexta-feira (26) a Jornada de Transformação Digital, às 9h30. O programa, uma parceria da Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP, oferece consultorias e treinamento gratuitos para empresas industriais com faturamento de até R$ 8 milhões por ano. O evento ocorrerá em São Caetano e é gratuito.

“Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as margens são cada vez menores, é muito importante utilizar as ferramentas disponíveis para acompanhar as tendências mundiais. Não adianta falarmos em indústria 4.0 se não capacitarmos a empresa e a força de trabalho. As soluções propostas pela consultoria fazem a diferença e resultam em ganho de competitividade”, pontua Paulo Henrique Schoueri, diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Intersindical (DDI) e vice-presidente da Fiesp.

As inscrições podem ser feitas pelo link: www.sp.senai.br/evento-grande-abc.

O SENAI Armando de Arruda Pereira fica a Rua Santo André, 680, no Bairro Boa Vista.

ESCOLA MÓVEL DE CONECTIVIDADE

Durante o evento, os empresários poderão visitar as instalações da Escola Móvel de Conectividade, que possibilitará ao participante experimentar, na prática, casos de uso e aplicações da tecnologia viabilizados pela conectividade, principalmente o 5G. A escola móvel do SENAI apresentará também as famílias de tecnologias relacionadas à comunicação digital no ambiente industrial, como Wi-Fi 6, teste de latência, capacidade de transmissão e aplicações em educação imersiva, incluindo o Metaverso.