Nova edição do Movimento MPB celebra a diversidade musical

O Centro Cultural do Taboão, em Diadema, recebe no sábado (20), às 17h, o evento Movimento MPB, que busca incentivar artistas do município. Com uma hora de duração, o show fica por conta do grupo “Peleja de Dja”, que trará um repertório intercalado entre samba, choro, MPB e música instrumental. O Movimento MPB está na sua nona edição e acontece uma vez por mês desde julho de 2023.

Já se apresentaram os cantores e instrumentistas Vilson Moreno, Mário Deganeli, Melódivas e Lucas Arrais, trazendo diversos gêneros musicais, como gospel, pagode e pop brasileiro.

Osvaldo Jr, um dos integrantes do grupo Peleja de Dja, explica que o foco do repertório é homenagear grandes nomes da música popular brasileira e a complexidade das sensações inerentes à natureza humana. “Buscamos eternizar o legado de Gal Costa, Gilberto Gil, Elis Regina, Novos Baianos e Zé Ramalho, que, por meio da arte, abordaram o emaranhado de emoções que cercam a nossa existência”, afirma.

De acordo com Jairton Brandão, coordenador do centro cultural, o objetivo é, também, incentivar o surgimento de novos artistas. “Com essa celebração, queremos deixar claro que as cantoras do município possam se sentir confortáveis para usar qualquer equipamento cultural da cidade”, explicou. “Nossas portas estão abertas para que todos possam se motivar por meio da arte”, finaliza.