Primeiras imagens de Liam Hemsworth no lugar de Henry Cavill em The Witcher são divulgadas

O bruxão está de volta... mas diferente! Nesta quinta-feira, dia 18, a Netflix surpreendeu os fãs de The Witcher ao divulgar um vídeo de Liam Hemsworth lendo o roteiro da quarta temporada com o elenco da série.

As imagens marcam o primeiro registro do irmão de Chris Hemsworth no lugar de Henry Cavill, que deixou a produção após três temporadas interpretando o protagonista Geralt.

E detalhe: a Netflix ainda confirmou que a quinta temporada vai ser a última e deve ser filmada logo em seguida da quarta, adaptando o restante dos livros de Andrzej Sapkowski, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Dama do Lago.

Vale lembrar que, anteriormente, o streaming tinha dito que a produção estava programa para receber em torno de sete temporadas, o que levou os internautas a acreditarem que a saída repentina de Henry Cavill abalou a série.