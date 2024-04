De São Bernardo, minibusólogo com autismo constrói miniaturas de ônibus

O pequeno são-bernardense Artur de Araújo, de 12 anos, demonstra sua paixão por ônibus montando miniaturas de coletivos com papelão. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 4 anos, Arthur sempre demonstrou muitas habilidades artísticas e aos 6 anos já fazia rabiscos.

Parte das inspirações do artista são as linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), explica a mãe Maria Aparecida Lopes.

"Essa rotina no transporte público contribuiu para despertar a paixão pelos coletivos. Os rabiscos foram evoluindo cada vez mais para desenhos detalhados com rodas, janelas, e assim, gradativamente. Começou a assistir vídeos na internet, foi se aprimorando e então surgiu o interesse em fazer algo diferente, os modelos em papelão", comenta.

VISITA

Neste mês marcado pela campanha Abril Azul, que busca conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a companhia convidou o minibusólogo a uma visita na garagem da NexMobilidade, em São Bernardo, para conhecer de perto a operação e manutenção dos veículos.

Arthur acompanhou os bastidores do transporte metropolitano, conhecendo a valeta, borracharia, funilaria, a limpeza dos coletivos, além de embarcar e dar um passeio em um ônibus personalizado pela NextMobilidade, adesivado em apoio à campanha Abril Azul. Na ocasião, o pequeno passageiro ganhou da EMTU um modelo impresso de ônibus para fazer a montagem.

EXPOSIÇÃO

Os ônibus montados pelo minibusólogo Arthur foram expostos no Terminal Metropolitano Diadema da EMTU, na 13ª edição do Expominis - projeto que reúne réplicas em miniatura de ônibus para oferecer aos passageiros um pouco de conhecimento sobre a história do transporte público e seus bastidores. No evento, Arthur ganhou da NextMobilidade e da EMTU uma camisa de motorista e cordão para crachá.