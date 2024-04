Festa do Pilar anuncia programação com três dias de shows

A 86ª Festa do Pilar de Ribeirão Pires está prestes a agitar a região com uma programação diversificada que promete agradar a todos os públicos. Realizada nos dias 27 e 28 de abril e 1º de maio, na tradicional Capela do Pilar, o evento é uma iniciativa da Paróquia Santa Luzia, com o apoio da Prefeitura da Estância.

No sábado, dia 27 de abril, a festividade será marcada pela apresentação da Banda Pixaim às 18h30, seguida por Carol Melo e Karla às 20h, oferecendo uma noite de música e entretenimento para os presentes.

No domingo, 28 de abril, a agenda inclui a emocionante Segunda Corrida do Pilar, com uma caminhada de 4km e uma corrida de 8km, que terá início às 7h15. Em seguida, às 9h, ocorrerá o Terceiro Passeio Ciclístico do Pilar, oferecendo uma oportunidade para os amantes do ciclismo explorarem a região.

Às 10h30, está agendada missa, um momento de reflexão e espiritualidade para os fiéis. A noite encerra com as apresentações de Simão e Felipe às 18h30 e Peixe Elétrico, às 20h.

Na quarta-feira, 1º de maio, o evento segue com programação religiosa que inclui o Ofício de Nossa Senhora às 8h, seguido de celebração de missa às 10h. Às 12h, será realizada a Acolhida e Benção dos Peregrinos, seguida pela Missa dos Peregrinos às 13h. Uma Caminhada Mariana está marcada para 15h, saindo do início da Avenida Santa Clara, seguida pela Celebração da Eucaristia às 16h. A noite será embalada pela apresentação do cantor católico Flavio Victor Junior, às 18h.

O evento contará com chalés de gastronomia e artesanato. Além de celebrar a devoção e a fé, a festa também ressalta a importância histórica e cultural da região, integrando o Circuito Religioso da Estância e promovendo o turismo, em coordenação com a Secretaria de Turismo.

A entrada para todas as atividades é gratuita, mas os organizadores solicitam uma doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração.

Confira o cronograma:

Sábado (27/4):

18h30 - Pixaim Forró

20h - Carol Melo e Karla

Domingo (28/4):

7h15 - Segunda Corrida do Pilar - Caminhada de 4km e Corrida de 8km

9h - Terceiro Passeio Ciclístico do Pilar

10h30 - Missa

18h30 - Simão e Felipe

20h - Peixe Elétrico

Quarta-feira (1/5):

8h - Ofício de Nossa Senhora

10h - Celebração da Missa

12h - Acolhida e Benção dos Peregrinos

13h - Missa dos Peregrinos

15h - Caminhada Mariana (Saindo do início da Avenida Santa Clara)

16h - Celebração da Eucaristia

18h - Flavio Victor Junior (Show Católico)