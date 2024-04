Thiago Carpini é demitido após segunda derrota do São Paulo no Brasileirão

O técnico Thiago Carpini não resistiu à segunda derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele deixou o cargo na manhã desta quinta-feira (18), um dia após o Tricolor ser superado pelo Flamengo, por 2 a 1. A decisão foi divulgada nas redes sociais do clube, e de acordo com a nota oficial, a diretoria passa a trabalhar na busca do novo treinador.

Carpini esteve à frente do Tricolor durante 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 50% dos pontos. Pressionado pela torcida, o técnico chegou a ser vaiado em compromissos no MorumBis.

O treinador se destacou em 2023 pelo Água Santa, quando levou o clube de Diadema até a final do Campeonato Paulista. Após isso, Carpini manteve um bom trabalho no Juventude, ao conquistar o acesso da equipe para a Série A do Brasileirão. No São Paulo, a eliminação precoce contra o Novorizontino no Paulista, as atuações ruins na Libertadores e o início sem vitórias no campeonato nacional pesaram para o desligamento do cargo.

Juntamente com Carpini, o auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli também deixam a equipe. Ainda sem substituto, o auxiliar Milton Cruz fica no comando do elenco de forma interina.

O tricolor volta a campo no domingo, quando viaja até Goiás para enfrentar o Atlético-GO às 18h30, no estádio Antônio Accioly, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.