Brasileira participante do Vanderpump Villa, Priscila Ferrari revela se entraria em outro reality: - Amaria participar do BBB

Recentemente, o mais novo reality show de Lisa Vanderpump foi lançado - e para a surpresa dos brasileiros, uma representante do país participou do programa. O programa acompanha uma equipe comandada por Lisa Vanderpump, que ganhou fama após participar dos realities Vanderpump Rules e The Real Housewives Beverly Hills, enquanto trabalham em um luxuoso château, na França e lidam com dramas, romances e confusões.

Priscila Ferrari nasceu no Rio de Janeiro, mas aos 18 anos de idade se mudou para os Estados Unidos para seguir seu sonho de trabalhar como atriz. Enquanto não conseguia se consolidar na carreira artística, Priscila trabalhava em Los Angeles como garçonete. Foi em um dia normal de serviço que uma produtora do reality show chegou ao local e os amigos dela a indicaram.

- Fiquei sabendo quando a produtora de elenco foi ao meu trabalho e ai descobrimos sobre o show.

O programa foi ao ar no dia 1º de abril e, depois do lançamento, a ansiedade da brasileira começou a ficar menor. Segundo Ferrari, trabalhar com a estrela de The Real Housewives Beverly Hills foi uma situação única.

- Foi uma experiência incrível, ela é uma mulher muito forte e inspiradora, isso me inspirava todo dia. Acho que agora, com o lançamento dos episódios, é como se eu tivesse parido um filho, toda ansiedade para estreia passou, agora aproveitar cada momento e surfar essa onda.

Contando como foram as gravações, a jovem carioca revelou que não mudaria nada de sua participação no reality show disponível no Disney+. Além disso, ela escolheu o melhor momento lá dentro e os bastidores.

- Acho que eu fui 100% verdadeira e segui meus valores. Escutei meus sentimentos e senti todos eles, e cada decisão feita foi seguindo meus sentimentos e intuição. O primeiro dia foi surreal, entrando no Chateau, conhecendo a Lisa, as pessoas, o lugar maravilhoso, acho que foi um sentimento inesquecível. O nosso grupo de mensagem se chama Trauma Bond, uma experiência que todos nós contaremos para o resto de nossas vidas, e só quem estava lá entende o que a gente viveu.

Seguindo sua vida em realities, Priscila revelou quais outros programas ela gostaria de entrar. Os escolhidos foram o BBB e o Dança dos Famosos dos Estados Unidos: Dancing With The Stars.

- Amaria participar do BBB, Dancing With The Stars, também amaria apresentar um reality ou meu próprio programa. Estou para lançar uma nova série do YouTube contando todos os bastidores e preparação pré e pós reality show no Keep It Rio, estou com dois curtas para lançamento e estamos nos preparando para gravar a segunda temporada do Próxima Parada.