MP arquiva denúncia de pedofilia contra Geovane Corrêa e presidente licenciado retorna à Câmara de Mauá

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) em despacho, na noite de ontem, do promotor de Justiça André Aguiar de Carvalho, da Vara Judicial de Mauá, decidiu “promover o arquivamento” da denúncia de pedofilia contra o presidente licenciado da Câmara mauaense, vereador Geovane Corrêa (PT). O parlamentar foi acusado de praticar crime sexual contra menor, o que sempre negou. A denúncia partiu do também vereador Sargento Simões (PL), pré-candidato a prefeito.

A Promotoria, após ser provocada, encaminhou o caso para Polícia Civil investigar o caso. No curso do inquérito policial, ainda de acordo com o MP “os fatos articulados na denúncia não restaram minimamente para a descoberta e elementos que comprovassem o conteúdo denunciado. Sendo assim não há elementos suficientes e comprobatórios para instauração de persecução penal”.

Afastado de suas funções parlamentares desde 29 de fevereiro, Geovane Corrêa, em entrevista exclusiva ao Diário, agora há pouco, garantiu que retornará à Câmara no início do próximo mês. “Não vejo motivo para não cumprir. Se tivesse sido condenado ou tivesse apontado a veracidade disso teria renunciado. É uma questão de honra voltar à Câmara”.

Sobre o projeto de reeleição, Geovane reafirma que estará fora das urnas e que seu indicado a pré-candidato é o seu sobrinho Rangel Souza da Silva, ex-superintendente da Sama – autarquia municipal de saneamento ambiental de Mauá.

Em relação ao denunciante, vereador Sargento Simões, Geovane garante que a "equipe jurídica analisa quais meidas legais serão tomadas".