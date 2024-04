Acrefi elege presidente o contador Tadeu Silva para o biênio 2024-2026

Em votação realizada na manhã desta quinta-feira, 18, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) elegeu para sua presidência o contador Tadeu Silva. Ele presidirá a instituição de 2024 a 2026 e assumirá o cargo em maio.

Tadeu Silva faz parte do conselho da Omni, onde foi presidente até 2023. É conselheiro da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), da Confederação Nacional das Instituições Financeira (CNF), do Instituto Capitalismo Consciente do Brasil e PlurierBR. Tadeu Silva, o primeiro homem negro a presidir uma entidade de classe do setor financeiro, preside a Ação Global para Imigrantes e Refugiados (Agir).

Com ampla vivência no mercado financeiro, é um executivo com características de desenvolver negócios e formar equipes de alto desempenho por meio de propósito, cultura e inclusão.

"Meu compromisso é contribuir para a construção de um mundo melhor, criando um ambiente de negócios mais conscientes, onde resultados, pertencimento e bem-estar coexistem. Minha gestão se baseia em colocar as pessoas no centro, focando em resultados e promovendo o desenvolvimento de lideranças conscientes de seus impactos nas pessoas e no mundo", disse o contador.

De acordo com ele, a nova diretoria, o conselho e o time de colaboradores da Acrefi o ajudarão no desafio de conduzir uma entidade grandiosa como a Acrefi pelos próximos dois anos.

"Juntos vamos continuar a defender os interesses de nossos associados e reposicionar a Acrefi para um novo momento, de modernização e fortalecimento de sua estrutura para ser protagonista nos temas e desafios que virão pela frente, promovendo o crédito como ferramenta de transformação, inclusão social e desenvolvimento, sempre na busca de um mercado cada vez mais consciente, sustentável e perene. Esse é o nosso objetivo", afirmou Tadeu Silva.

Uma das mudanças iniciais está na nova sede da entidade, que saiu da Rua Líbero Badaró, no Centro, para a Rua do Rócio, na Vila Olímpia, novo centro financeiro do País. Todo esse movimento receberá o suporte de uma nova estrutura, com a criação de diretorias setoriais como Veículos, Fintechs, Agronegócio, Varejo e Meios de Pagamento, além de uma diretoria executiva, formada por Cintia Falcão, Deise Faria e Filipe Pena, que terão o papel de auxiliá-lo na governança da entidade.

"Queremos uma Acrefi cada vez mais próxima e pensando nas necessidades dos seus associados. Mais que isso, sendo protagonista em importantes transformações", apontou Tadeu Silva.