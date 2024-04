Lucas Buda entrega como está o coração após o fim do BBB24 - e do casamento

Continua solteiro? Durante o reencontro dos participantes do BBB24 que aconteceu na última quarta-feira, dia 17, Lucas Buda foi questionado como está o coração após sair do reality show e descobrir que sua então esposa, Camila Moura, tinha pedido o divórcio.

- Como está o coração?, perguntou o apresentador Ed Gama.

- O coração está resolvendo os problemas, retrucou Buda.

MC Binn, que também fez parte da entrevista, colocou lenha na fogueira.

- Mas você vai querer ficar solteiro?

E Davi, o vencedor da edição, emendou:

- Ele ainda está conversando, está resolvendo. Vai dar tudo certo.

Vale lembrar que Buda entrou na casa mais vigiada do Brasil casado. Contudo, após flertar com Pitel, outra participante, Camila decidiu que não iria aturar a atitude do então marido e pediu o divórcio enquanto ele ainda estava no game. Eita!