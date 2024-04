Com a final do BBB24, Diego Martins fala sobre possibilidade de participação fixa no Encontro após atuar como repórter

Conhecido pelo grande público por interpretar o amado personagem Kelvinho na novela Terra e Paixão, Diego Martins comandou um quadro semanal no Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, onde saia para as ruas para descobrir a opinião do povo sobre o BBB24. Com a final da atual edição da casa mais vigiada do Brasil, o ator falou em entrevista sobre sua experiência e a possibilidade de continuar estrelando no programa, mesmo com o fim do reality show.

Com seu jeito carismático e certeiro quando o objetivo é cativar a audiência, a ideia dos produtores foi de usar do jeito mais informal do artista para angariar a audiência - algo que pode ser considerado um sucesso imediato se olharmos a trajetória de Martins. Questionado sobre a experiência de ir para as ruas, o famoso começou relembrando sua paixão pela arte de se comunicar.

- Foi uma oportunidade muito legal! Eu amo essa parte. Sempre gostei de conversar com as pessoas, antes [mesmo] de entrar para esse meio da televisão. Quando eu já fazia musical, eu fazia muitos vídeos para internet onde eu adorava me comunicar com as pessoas, sempre gostei de gravar. [...] Ir para a rua com isso é muito divertido. Acabo conhecendo histórias [novas], conhecendo pessoas..., declarou.

Ao viver um grande romance na antiga novela das nove, ao lado do ator Amaury Lorenzo, Diego Martins foi mestre em cativar o grande público. Após o sucesso da produção, que televisionou o primeiro casamento entre dois homens em uma novela da Rede Globo, foi inevitável que o famoso passasse a atrair cada vez mais olhares por onde quer que passe. Falando ainda sobre a experiência de atuar como repórter, aproveitou para comentar sobre a sensação de encontrar pessoas que o admiram.

- É muito mágico ver quando as pessoas gostam do seu trabalho, ou gostam de você, e te encontram, sabe? Como elas ficam felizes, emocionadas... É gostoso dar esse carinho de volta, afirmou.

Respondendo às preces dos fãs por um quadro fixo no programa, Diego Martins, por fim, afirma que ainda não existe nada fechado - mas também não descarta a possibilidade. Nas palavras do próprio ator, a produção, a qual ele não se retêm ao tecer elogios, parece, sim, ter planos de mantê-lo como um apresentador fixo.

- Eu não sei se a gente vai ter uma continuação de algum quadro assim, mas acredito ser um plano, sim, deles me manterem fixo nesse tipo de situação no Encontro. [...] A equipe é muito legal! É, tipo, uma das equipes mais legais que eu já conheci de programa de TV. A gente se dá muito bem mesmo, se diverte fazendo.