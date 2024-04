Meninas e craques. Essa história daria um livro. São Bernardo as acolheu. Revelou todas elas. Vibra hoje o futebol feminino brasileiro.

Marotti é o primeiro entrevistado numa nova série da TV do Diário, “Memória do Esporte”. Sintonizem.

E neste encerramento de chamadas para o novo programa, “Memória” faz um registro histórico: Marotti foi o introdutor do futebol feminino em São Bernardo.

Momento único na virada do século. Clubes importantes da Capital davam pouca bola ao futebol feminino. São Bernardo acolheu craques do nível de Cristiane e Formiga.

Em 2005 houve uma parceria entre a poderosa Sociedade Esportiva Palmeiras e a Sociedade Cultural e Recreativa Alameda Gloria, de São Bernardo, clube do Marotti. A parceria deu tão certo que Palmeiras/São Bernardo foi campeão paulista de 2005, em competição oficial da Federação Paulista.

Em 2006, agora com uma parceria tríplice – Alameda, Prefeitura de São Bernardo e Palmeiras -, as meninas “batateiras” viajam para a Itália e tornam-se campeãs em torneio disputado em Maróstica, cidade-irmã de São Bernardo.

Vocês não imaginam a riqueza do acervo do Luizinho Marotti, em fotos, troféus, medalhas, recortes de jornais. E tudo começou num campinho de várzea à beira da Via Anchieta. Oitenta anos atrás.

A entrevista completa de Luiz Marotti, de quase 50 minutos, gravada por Jorge Magyar, passa a integrar o acervo do Centro de Memória de São Bernardo. A edição, ilustrada, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras redes.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Luiz Marotti

CAMPEÃS. As jogadoras brasileiras acolhidas em São Bernardo: campeãs em 2005 no Estado de São Paulo e campeãs do Centenário de Maróstica, na Itália, em 2006

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 21 de abril de 1994 – ano 36, edição 8679

ESPECIAL – Quase metade de São Caetano trabalha fora: 45,3%, segundo pesquisa do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior), hoje USCS.

MEMÓRIA – Inezita Barroso em São Caetano em 22 de outubro de 1960.

EM 21 DE ABRIL DE...

1959 - Operários da Fiação e Tecelagem Tognato, de São Bernardo, realizavam assembleia para tratar do abono de Natal.

1974 – Fundada, em São Bernardo, a Sociedade Cultural Brasilitália na data que simboliza, ao mesmo tempo, a fundação de Roma e Brasília.

Suas primeiras reuniões foram realizadas em sede provisória oferecida pelos irmãos Angelo e Giuseppe Borsato, na Rua Jurubatuba.

Neste local surgiram, desde logo, um curso de língua italiana, um coral e uma equipe federada de ciclismo.

Hoje a sede própria da Brasilitália fica na Rua Dr. Baeta Neves, 232. Na presidente, o advogado Luiz Salata.

1979 – Ribeirão Pires homenageava entidades, empresas e 94 pessoas pela participação na emancipação e desenvolvimento do Município.

Wilson Simonal cantava na Porteira dos Pampas, em São Bernardo.

