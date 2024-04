‘População de Ribeirão não quer reeleição’, diz Rato

O vereador de Ribeirão Pires Rato Teixeira anunciou ingresso no MDB, processo endossado pelo tio, o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira. O parlamentar se filiou no prazo da janela partidária, mas só fez o anúncio oficial ontem, ao lado do presidente estadual da legenda, deputado Baleia Rossi.

Rato, que era filiado ao PRD, diz que o antigo partido não conseguiu se organizar para as eleições de outubro na cidade, o que motivou sua saída. Com isso, o MDB passa a ter uma cadeira no Legislativo ribeirão-pirense com o projeto de eleger de dois a três vereadores. “Trouxemos a ex-vereadora Diva e o ex-vereador Eduardo Nogueira. O partido está bem montado”, disse Rato revelando ter o aval do tio para definir as diretrizes da legenda.

Oposicionista do governo do prefeito Guto Volpi (PL), o agora mdbista é aliado de primeira hora do pré-candidato a prefeito Gabriel Roncon (Progressistas) e prevê uma eleição muito disputada na cidade. “A máquina (atual gestão) é favorita, mas a briga será de igual para igual. As pesquisas apontam empate entre o atual prefeito e o Gabriel Roncon, que tem menos rejeição e isso lhe dá muitas chances de vitória”, avalia.

O vereador aponta uma tendência que vem ocorrendo nas eleições municipais desde 2012. “Em Ribeirão Pires a população não quer reeleição. É só olhar os resultados de lá para cá”, destaca.

Mesmo na oposição, Rato evita críticas ao atual prefeito. “Ele não é tão ruim, é regular. Mas na rua, o Gabriel é muito melhor e mais simpático”, conclui.