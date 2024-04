Rock This Town em Ribeirão trará música e gastronomia direto dos anos 50

Ribeirão Pires se prepara para uma viagem nostálgica aos anos 50 com o aguardado Rock This Town Festival, marcado para os dias 18 e 19 de maio, no Paço Municipal. Organizado pela Rocker Brazil, em parceria com a Prefeitura, o evento promete recriar a atmosfera vibrante da época dourada do rock''n''roll e da cultura vintage.

Uma das características marcantes dos eventos ribeirão-pirenses é seu compromisso com a solidariedade. Na entrada da festa, o visitante poderá fazer a doação voluntária de um quilo de alimentos não perecível, exceto sal e açúcar, ou um quilo de ração para cães. Uma maneira única de unir a paixão pela música com a responsabilidade social.

Além da excelente causa, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência completa, com gastronomia temática que remete a lanchonetes da década de 50. Para os aficionados por antiguidades e itens colecionáveis, o evento contará com uma variedade de expositores oferecendo desde vinis raros até roupas vintage e acessórios retrô.

A música, claro, será o coração pulsante do festival a ser realizado na Rua Miguel Prisco, 228 – Centro. Bandas de rock originais, bandas cover que homenagearão os grandes ícones da época e DJs especializados garantirão que os frequentadores se entreguem à nostalgia e à energia contagiante do rock''n''roll.