Vila Pires, bairro e time. A caminho do ano 95. A lembrança do historiador. E o time campeão do ABC.

“Santo André minha terra, Santo André meu amor. Viajo por todo esse Brasil, conhecendo a mata, o rio, até o mar azul anil. E após cada jornada pra minha cidade eu vou. E quando a saudade aperta, saio como uma flecha num disparo. Esse lugar tão manso que me presenteia com o regalo”.

Everson Fernandes Boaventura, “A essência dos Bravos Andreenses” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Everson nasceu em Santo André. Escreve desde cedo. Fala sempre de amor, união e encorajando as pessoas na luta pela conquista de seus sonhos.

LEMBRANÇAS

Memória do sábado 13. Nessa primeira biblioteca adquiri meu gosto pela leitura e descobri as maravilhas da Biblioteca Circulante. E, bem moleque, explorei com meus amigos as matas entre o Bairro Paraíso e a Vila Assunção onde encontramos os trilhos.

Edmir Camargo - Santo André

OLHAR

Memória da terça 9. Que foto de casamento linda e o desenho também.

Maria Luisa Gagliardi - Diadema

NOTA – A arquiteta Loli refere-se à foto do casamento de Aurélio Somera e Stella Picolli, e também ao desenho a lápis de Marcelo Senna retratando a Casa da Palavra de Santo André.

UTINGA

Parabéns, Memória. O Segundo Subdistrito merece ser sempre lembrado.

Eduardo Gobatti - Santo André

Na Semana Santo André 2024, um novo presente à “Memória”. Luciana Pellini nos enviou o recorte da coluna publicado domingo, focalizando seu saudoso pai, Sandro Pellini. Hoje o presente vem do historiador do EC Vila Pires, Sérgio Luiz Davanço, sócio da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira.

A matéria, de 1998, focalizava os 69 anos do clube rumo aos 70. Em destaque, os campeões do Grande ABC em 1958: Walter, Bento, Toni, Bertão, Rolinha, Mirola, Tostão, Davanço, Alemão, Toco e Bate-Pau.

Dos 45 gols assinalados pelo Vila Pires em 1958, 16 foram do professor e artilheiro Alemão e 13 do Davanço.

Fica a esperança de reunir pelo menos os dois artilheiros de 1958 com vistas ao próximo 29 de setembro, quando o EC Vila Pires completará 95 anos – mais ou menos a idade do bairro em que está inserido.

Um veterano no comercio da Oliveira Lima

Crédito da foto 1 – Sergio Luiz Davanço (divulgação)

FUTEBOL NA SEMANA ANDREENSE. Há 26 anos, Memória acolhia a colaboração de Sérgio Davanço, que volta a participar desta página

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 16 de abril de 1994 – ano 36, edição 8675

MANCHETE – Carta da Billings exige o cumprimento da lei.

A carta foi promulgada ontem à noite (15-4-1994) na Faculdade de Direito de São Bernardo e firmada por 106 entidades do Brasil e do Exterior, com 20 propostas.

EM 16 DE ABRIL DE...

1979 – Das 253 escolas estaduais do Grande ABC, 156 pararam e 31 funcionaram parcialmente.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul, hoje é o aniversário de Aceguá, Almirante Tamandaré do Sul, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bozano, Canudos do vale, Capão Bonito do Sul, Capão do Cipó, Coqueiro Baixo, Coronel Pilar, Cruzaltense, Forquetinha, Itati, Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, Mato Queimado, Novo Xingu, Paulo Bento, Pinto Bandeira, Quatro Irmãos, Rolador, Santa Cecília do Sul, São José do Sul, São Pedro das Missões e Tio Hugo.

Em Santa Catarina: Bela Vista do Toldo, Santiago do Sul e São Pedro de Alcântara.

No Maranhão, Codó e Santa Quitéria do Maranhão.

E mais: Canguaretama (RN), Matina (BA) e Montanha (ES).

HOJE

Dia Mundial e Nacional da Voz

São José Labre

16 de abril

(França, 1748 – Roma, 1783). Não conseguiu ser religioso, como desejava. Adotou então a condição de mendigo voluntário, e passou a vida em contínua peregrinação a santuários.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)