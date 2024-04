Gil do Vigor chora ao ver reação de Alane com eliminação do BBB24: - Não fique assim, menina

Gil do Vigor está acompanhando tudo o que está acontecendo no BBB24 e gravou um vídeo falando sobre o momento em que Alane fica arrasada ao saber que foi eliminada. A sister ficou aos prantos repetindo que era uma pessoa horrível e havia decepcionado a mãe.

O ex-participante do BBB21 surgiu chorando enquanto assistia ao momento e relembrou como se sentiu quando Sarah Andrade foi eliminada na sua edição.

- Quando Sarah [Andrade, também do BBB 21] saiu do programa, me senti a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mau. E ver essa menina fazer isso, falar isso. Ela não é uma pessoa ruim, gente. Como a pressão, como as coisas são difíceis. Não, Alane, não fique assim, menina. Ô meu Deus, gente.

Em seguida, o economista fez uma reflexão:

- É que a internet julga, critica, ataca, e é assim que a gente fica, acha que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor, vamos ter empatia, gente. No que está se transformando a internet?!

Na legenda da publicação, Gil deixou mais uma mensagem sobre a saída de Alane:

Precisamos AMAR! A saída da Alane me tocou muito e é uma realidade de todos nós que nos cobramos. Fica bem, menina! Menos julgamentos na INTERNET, sem julgamentos e cobranças de perfeição.