Manu Bahtidão diz que filho de sete anos foi impedido de ficar na festa de Lua di Felice; Eliezer rebate: É piada?

E a polêmica continua... Depois da confusão com Manu Bahtidão na festa de um ano de Lua Di Felice, a cantora concedeu uma entrevista para o colunista Leo Dias para comentar sobre o assunto. Como você viu, a artista deveria se apresentar no aniversário, mas teve problemas e não conseguiu chegar a tempo. No entanto, ao ir embora do resort - onde a festa estava acontecendo -, ela disse ter enfrentado problemas para acomodar o filho de sete anos no hotel.

- Em momento algum recebi convite. Pedi a equipe dela para que meu filho de sete anos ficasse na festa, eles disseram não [...] A vontade era chorar e vergonha, eu não precisava disso. Sou cantora, fui entregar meu show de graça e não pude deixar meu filho de sete anos junto com a babá dele para curtir, não deixaram porque não foi convidado.

Nas redes sociais, Eliezer ficou indignado com a fala de Manu e rebateu:

É piada? Filho da Manu estava a festa inteira com a Jaqueline. A festa foi toda gravada e ele aparece 200 mil vezes nos vídeos. Você quer um compilado dos melhores momentos dele? Até parece que íamos fazer isso com uma criança.

Nos Stories, ele continuou:

- Eu não gosto de mentira, ainda mais envolvendo criança. Agora tenho uma de um ano. Eu também não queria que a Manu fosse atacada. A minha música com a Viih de namoro é a música da Manu, então por isso que a gente chamou ela. Então, além disso, porque a Manu sempre mandou muito carinho pra gente.

Eita!