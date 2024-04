Matteus, Isabelle e Davi se animam com a ideia de encontrar Tadeu Schmidt pessoalmente: - A gente vai ver frente a frente

A madrugada desta segunda-feira, dia 15, foi muito emotiva para os três grandes finalistas do BBB24. Tomados de emoção em saber que estão a um passo do prêmio, Matteus, Isabelle e Davi custaram a dormir e passaram horas refletindo sobre suas trajetórias na casa mais vigiada do Brasil.

Uma das coisas pelas quais o trio está mais ansioso é ver Tadeu Schimidt pessoalmente pela primeira vez.

- Terça-feira a gente vai ver o Tadeu frente a frente. Tadeu, como é que está, meu irmão? Vamos tirar uma foto? Você vai estar na frente do Tadeu, terça-feira. Dois dias! O cara estava na televisão nesse instante, na nossa cara. Vai estar na sua frente, disse Davi.

- Ficou três meses na nossa frente, respondeu Matteus.

- Você vai estar de frente com o homem! Está acabando. Se me convidar para vir ano que vem, eu venho. Eu venho de novo, completou o baiano.

Em outro momento, Matteus brincou:

- Essa casa é maravilhosa. Essa casa me traz muita alegria. Isabelle e Davi: estamos na Final! Cem dias aqui. Cunhã e cabeçudo! Chato!

- Bota chato, reagiu Isabelle.

- É chato, mas é meu amigo. Um baita cozinheiro, um baita ser humano. Um instrumento de Deus para falar coisas maravilhosas pra gente, refletiu o gaúcho. É uma cunhã que me olhava com cara de nojo, mas que é uma maravilhosa dançarina, um ser humano incrível com uma história incrível. Com vivências maravilhosas, sempre com palavras doces, elogiou o gaúcho.

- Lindinho, disse a Cunhã-poranga.

O brother ainda foi até sua imagem no telão da sala e a beijou. Isabelle também teve seu momento com o desenho, optando por mandar um recado a si mesma.

- Parabéns, guerreira. Tu é muito guerreira, mana. Tem que entender mais isso. Tem que olhar mais pra ti, acreditar mais em ti. Égua! Guerreirona, raçuda.

Ainda com muitos pensamentos sobre como foi a vivência no programa, Davi falou sobre o fato de estar muito próximo de realizar um sonho.

- Mano, isso é muito sério, mais do que a gente imagina. Você está a um passo do seu sonho, cara. Eu estou a um passo do meu sonho. Uma parada que eu quis viver. Passa um milhão de coisa na cabeça da gente.

motorista de aplicativo também elencou as coisas das quais vai sentir falta.

- Vai ser estranho não usar microfone.

- Já sei nem mais andar sem esse negócio aqui, disparou Matteus.

- Isso aqui vai dar uma saudade, já está dando saudade já. Já estou com saudade de limpar essa casa, limpar esses vidros. Não vai ter mais vidro para limpar, poxa. Amanhã vou fazer a última comida aqui, minha última faxina, brincou o baiano.- Vamos fazer os três juntos, sugeriu o gaúcho.

Mais tarde, o trio falou sobre o que leva um participante até a final.

- Isso aqui é muito forte. Você sabe a responsabilidade que é isso? É um jogo de comprometimento, responsabilidade, refletiu Davi.

- Para ti vê como não tem cartilha definida para chegar aqui, respondeu Matteus.

- Não tem, porque nós três temos jogos diferentes, não tem cartilha para vencer Big Brother, para viver, é aqui na hora. É muito louco isso. São três personalidades diferentes, mas uma coisa a gente tem em comum, alegria, vontade de viver, esperança, fé... Muito legal isso, muito lindo, analisou Isabelle.

A Cunhã ainda teve um papo a sós com Matteus, em que disse:

- Nunca pensei que a gente seria finalista. Eu que não era seu pódio, você que não era meu pódio.

- Se fosse por ti eu não estaria aqui, reagiu o gaúcho.

- Se fosse por ti eu também não estaria aqui, maninho, estava no Monstro uma hora dessas, você me colocou no primeiro Monstro que teve no Big Brother, rebateu a manauara.

Ao longo da madrugada, a dupla ainda trocou uns beijinhos.

- É fofinho também, protetor, bom filho, bom neto, encantador... Bom amigo, parceiro, tão sereno, dança muito.