Governo abre consulta pública para identificar potencial mineral do país

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) abre a partir desta segunda-feira, 15, uma consulta pública para identificar o potencial mineral do País, em linha com o Plano Decenal de Mapeamento Geológico e Levantamento de Recursos Minerais (PlanGeo).

O objetivo da consulta é entender as demandas do segmento em relação ao mapeamento de áreas potenciais para diversos recursos minerais, incluindo aqueles estratégicos para a transição energética, como lítio, níquel e cobalto, utilizados em baterias de veículos elétricos, e grafita, essencial para a fabricação de células fotovoltaicas. Também serão pesquisados minerais importantes para a segurança alimentar.

As contribuições devem auxiliar na decisão de prioridades sobre áreas a serem mapeadas, garantindo um impacto maior para a exploração e a pesquisa mineral.