Davi, Matteus e Isabelle estão na final do BBB24

Agora é oficial: o BBB24 está chegando ao fim! Davi, Matteus e Isabelle disputam o prêmio milionário da temporada. A grande Final acontece já na próxima terça-feira, dia 16, promete fortes emoções. Com isso, o prêmio final aumentou para 2 milhões e 920 mil reais, o maior da história do reality.

Para quem não acompanhou, a bailarina é a 21ª eliminada do BBB 24 e deixou o jogo com 51,11% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Isabelle, com 46,66% dos votos. Matteus é o participante menos votado, com 2,23% da média dos votos.

Para quem vai sua torcida? Façam suas apostas!