Acabou! Alane é eliminada no último paredão do BBB24

Emoções finais na casa mais vigiada do Brasil! Aconteceu na noite deste domingo, dia 14, o último paredão da temporada do BBB24. Disputaram a vigésima primeira berlinda Alane, Isabelle e Matteus. No entanto, Alane acabou sendo a escolhida pelo público para deixar o jogo com 51,11% dos votos.

Para quem não lembra Davi venceu a Prova do Finalista e garantiu uma vaga no top 3. Já Alane, Isabelle e Matteus perderam a prova de resistência e a bailarina acabou deixando o jogo. Agora, disputam a final do programa, Davi, Matteus e Isabelle. A final acontece na próxima terça-feira, dia 16.

