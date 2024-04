Festival Oriental atrai público de 6,5 mil pessoas para o Paço Municipal de Ribeirão Pires

O Paço Municipal de Ribeirão Pires sediou neste domingo (14) o 3º Festival Oriental da cidade. A organização estima que mais de 6,5 mil pessoas prestigiaram esta edição, que aconteceu das 10h às 19h. Gastronomia típica, concurso de cosplay, apresentações musicais, parada taikô, Dança de Leões e convidados foram destaques da programação. O evento é realizado pela Prefeitura, com apoio do Kaikan.



“O Festival Oriental integra o calendário oficial de Ribeirão Pires e, a exemplo de outros eventos, tem como objetivo fomentar o turismo, o empreendedorismo e ser opção de lazer para quem vive e quem visita nossa cidade. O clima familiar é sempre destaque e as atrações culturais são espetáculo à parte, assim como o cardápio gastronômico desta edição, que estava imperdível”, avaliou o prefeito Guto Volpi.



Oficinas culturais gratuitas, como origami, mangá e escrita japonesa, fizeram parte da programação do Festival. Luan Morais Rodrigues, 12 anos, mostrou-se muito entusiasmado para participar da oficina de Origami. “Ele faz mangá na EMARP (Escola Municipal de Artes). Não faz nem um mês que começou e já pegou a técnica. Fez o desenho do Naruto esses dias. Então, o universo japonês tem chamado muito a atenção dele”, comentou a mãe Eliene da Silva Rodrigues.



Não faltou opção para os amantes da gastronomia oriental: Lamen, Ramen, Temaki, Poke, Taiaki entre outras delícias. As escolhas de Pamela Pena e Íris Pena, mãe e filha, moradoras da Vila Assis, em Mauá, que vieram pela primeira vez ao Festival foram: hot roll e temaki. “A Íris me influencia muito nesse amor pela cultura oriental. Ela começou a gostar dos Animes e, sou mãe, né, comecei a entrar na onda. Acabei me apaixonando pela culinária”, comentou. Trajada com personagens do Japão, Íris comentou que um dos seus favoritos é o “Demon Slayer”.



Os concursos de Cosplay motivaram pessoas a vir de longe para participar do Festival Oriental, como a Rafaella Camargo Pires e a prima Júlia Ribeiro, ambas fantasiadas de Tanjiro, que vieram da Praia Grande com o avô Edmundo Mourão. “Desde o ano passado temos participado de concursos de cosplay, fiquei em 3º lugar numa disputa em Mauá, cidade vizinha de vocês. Ribeirão Pires está de parabéns por valorizar a cultura oriental”, comentou Rafaella.



Simone Restani, moradora do Parque Aliança, participou pelo segundo ano consecutivo do Festival, desta vez com suas cachorrinhas, Cacau e Anita, vestidas de cachorro-quente e gueixa. “Ano passado participamos com nosso outro pet, o Yorkshire Samurai. Elas também adoram uma brincadeira. Então, viemos novamente”.



Além da categoria pet, o Festival Oriental promoveu, ainda, concurso de cosplay nas categorias fofura (até 3 anos), kids (4 a 12 anos) e adulto. A Rua Felipe Sabbag foi fechada ao trânsito para sediar a Feira de Artesanato local. Expositores apresentaram, também, itens artesanais e de vestuário típicos do oriente.