Lexa comemora aniversário de namoro com Ricardo Vianna e se declara: -Chegou pra ressignificar muita coisa na minha vida

Lexa aproveitou a tarde deste domingo, dia 14, para celebrar seis meses de relacionamento com o noivo, Ricardo Vianna. A cantora publicou um álbum de imagens e fez um balanço do tempo que estão juntos. Vale frisar que Lexa anunciou o noivado em fevereiro deste ano.

- Eu sei que passaram uns dias e já estamos rumo aos 7 meses, mas vou falar mesmo assim! Há 6 meses, eu conheci o cara que chegou pra ressignificar muita coisa na minha vida e eu venho aprendendo muito com você? seu amor pela natureza, animais, pela energia, meditação, bons hábitos e muito azeite na comida, escreveu ela.

Ela também exaltou o apoio que recebe do noivo:

- O jeito que você cuida de mim, se emociona pelas minhas conquistas, me faz sorrir e se importa com absolutamente tudo que eu falo e faço... Te amo muito "Richard Marreco" eu quero o mundo com você! Tudo com você é mais especial, escreveu.

Ricardo Vianna também usou as redes sociais para se declarar para a amada.

- Obrigado Deus e universo por tamanho presente! 6 meses completos, seguimos contando e espero contar até o dia de fechar os olhos. Depois da sua linda homenagem venho por meio dessa somente te agradecer. Obrigado por me permitir aprender diariamente com você, gargalhar e viver nossa história. Eu te amo, vida! Obrigado sempre por todo seu carinho e amor!, escreveu ele.